Arrivano conferme, colpo da sogno: ecco il nuovo bomber del Milan

Il Milan torna a pensare al calciomercato, con un rinforzo di prim’ordine per l’attacco: arrivano le conferme

L’umore è alto in casa Milan, dopo aver eliminato il Tottenham dalla Champions League e aver staccato il pass per i quarti di finale.

In attesa di conoscere, venerdì 17 marzo, il prossimo avversario europeo, nei pensieri di Pioli vi è chiaramente la sfida di campionato contro la Salernitana. Il ‘Diavolo’ deve dare continuità ai buoni risultati per sperare di centrare l’ingresso tra le prime quattro in Serie A e alla prossima fase a gironi della Champions League. Gli introiti che il club di via Aldo Rossi conta di ottenere serviranno in buona parte a rinforzare la squadra per la stagione 2023/24. Una delle sezioni che necessiterà certamente di innesti di un certo peso è chiaramente l’attacco. Ancora da valutare il destino di Ibrahimovic, in scadenza a giugno e da poco rientrato dopo il lunghissimo infortunio. L’età inizia a pesare anche per Giroud che nell’arco della prossima stagione non potrà giocarle tutte: ecco perchè da Milanello hanno già individuato un grande colpo per rimpolpare il reparto avanzato di Pioli nel prossimo calciomercato estivo.

Balogun al Milan: Maldini accelera

Secondo quanto viene riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport‘, il Milan avrebbe intenzione di regalarsi un nuovo attaccante. Conferme che arrivano riguardo al profilo di Folarin Balogun, punta in forza al Reims ma di proprietà dell’Arsenal. Il centravanti inglese, con cittadinanza nigeriana, è uno dei giovani più seguiti in Europa.

Classe 2001, ha già segnato 16 gol con 2 assist vincenti in 27 presenze tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Numeri che starebbero convincendo Maldini e Massara a provare a farsi avanti, nonostante una valutazione importante imposta dall’Arsenal: non meno di 20-25 milioni di euro. Il colpo per l’attacco del futuro potrebbe quindi essere proprio Balogun, pronto ad alternarsi a Giroud nella prossima stagione. Situazione dunque in divenire, con i rossoneri pronti a candidarsi tra le grandi protagoniste della prossima sessione estiva di mercato.