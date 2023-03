Ancora il legame col Belgio: bomber nigeriano per il Milan

Il Milan, che ha raggiunto i quarti di finale di Champions League, dovrà guardarsi intorno anche in ottica mercato. In Europa c’è un attaccante nigeriano low cost che sta facendo bene e che potrebbe essere un ottimo bomber di scorta

Dal punto di vista strettamente del campo, le cose per il Milan ora stanno andando nuovamente bene. La Champions in particolare sorride al club rossonero che ha superato il Tottenham aggiudicandosi un posto tra le prime otto.

Non tutti però stanno portando in dote lo stesso contributo. Charles De Ketelaere, il grande investimento dal Belgio della scorsa estate, sta infatti floppando, con un rendimento ben lontano dalle alte aspettative. Proprio nel campionato belga c’è una squadra che sta sorprendendo sia in ambito nazionale che continentale, con una straordinaria partecipazione all’Europa League. Si tratta dell’Union Saint Gilloise, che è secondo nel torneo casalingo e ha pareggiato per 3-3 con l’Union Berlino nell’ottavo di finale d’andata della seconda competizione europea. Nella serata in terra tedesca il grande protagonista è stato Victor Boniface, attaccante nigeriano autore di una bella doppietta che ha contribuito ad incrementare il suo già ottimo bottino. Il classe 2000 per costi e prospettive potrebbe anche intrigare il Milan per il futuro, riallacciando il legame col mercato in terra belga.

Calciomercato Milan, Boniface bomber di scorta: i numeri con l’Union Saint Gilloise

Boniface sta vivendo una grande stagione in Belgio, dopo essere arrivato la scorsa state dal Bodo Glimt. Il nigeriano, punta centrale fisica e rapida, ha messo a referto la bellezza di 19 gol stagionali considerando tutte le competizioni.

Cifre importanti per il 22enne, due volte campione di Norvegia, che al momento è anche capocannoniere dell’Europa League con cinque reti insieme a Marcus Rashford. Numeri interessanti per un attaccante di prospettiva che potrebbe anche stuzzicare il Milan, che deve rinnovare e ringiovanire la propria linea avanzata. Boniface, che ha un valore ancora inferiore ai 10 milioni, e un ingaggio piuttosto basso, potrebbe rappresentare una pista stuzzicante e percorribile nell’ottica di una scommessa offensiva, ancora una volta dal Belgio. Un attaccante nigeriano da monitorare sulla scia di Osimhen e Lookman che tanto bene stanno facendo in Serie A.