Inzaghi rischia grosso: doppio sostituto

L’Inter si guarda intorno ed il destino di Inzaghi è appeso a un filo: il tecnico piacentino adesso rischia grosso

È stata una serata da incubo quella di La Spezia per l’Inter di Simone Inzaghi. Una sconfitta che sorprende e che fa male.

E se da un lato il Napoli rischia di scappare nuovamente a +18 (la lotta scudetto è virtualmente terminata da mesi) dall’altro ciò che attira l’attenzione in casa nerazzurra è il futuro di Simone Inzaghi. Perchè le critiche all’allenatore piacentino continuano a fioccare con una rapidità disarmante, figlie anche di scelte che hanno portato al tracollo di ieri sera. “Mi prendo tutte le responsabilità, sara una brutta notte”, ha detto il tecnico nel post partita, aggrappandosi alla sua squadra per uscire fuori da un momento difficile. E ora i nerazzurri sono chiamati ad un poker di impegni tremendi, a partire dal big match di Champions League con il Porto. Poi Juventus e Fiorentinain campionato ed infine ancora la squadra di Allegri, nella semifinale di andata di Coppa Italia. Ma è all’Estadio do Dragao che Inzaghi si giocherà il suo futuro alla guida dell’Inter. Perchè, in caso di eliminazione dalla Champions, le possibilità che venga esonerato subito sono sempre più in crescita. E l’Inter avrebbe già in mente il piano per il futuro tecnico che andrebbe a rimpiazzare l’ex Lazio. Cristian Chivu, subito, come traghettatore fino a fine stagione.

Inter, bye bye Inzaghi: doppia pista per giugno

L’ex difensore nerazzurro, attualmente allenatore della Primavera, proverebbe a guidare la squadra fino all’estate quando poi arriverà il vero erede di Inzaghi.

Ed i nomi, con percentuali di riuscita della firma decisamente diverse, sono due. Il primo, più probabile, è quello di Thiago Motta. Sotto contratto con il Bologna fino al 2024, se dovesse arrivare la chiamata dal club di Zhang farebbe di corsa le valigie per la più grande occasione della sua carriera. Il sogno, probabilmente destinato a rimanere tale, si chiama Antonio Conte. I costi per rivederlo nella Milano nerazzurra appaiono al momento proibitivi, nonostante la scadenza contrattuale imminente con il Tottenham. Nel calcio, però, mai dire mai. Ed intanto Inzaghi si giocherà tutto tra pochi giorni.