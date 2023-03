Nuovo bomber per il Milan dalla A: affare stratosferico da 15 milioni

E’ caccia al nuovo centravanti rossonero. Ibra e Origi non convincono a fondo. Nel frattempo spunta fuori il nome di colui che ha già castigato l’Inter

Era incominciato in maniera pessima, per non dire disastrosa, il 2023 per il Milan che, per via di tutta una serie di problematiche, aveva a tutti gli effetti perso quel piglio che l’aveva caratterizzato nel corso di un intero anno solare.

Contro tutto e tutti, infatti, i rossoneri sono riusciti nella scorsa annata ad alzare uno scudetto al cielo: avendo, di fatto, la meglio nel rush finale contro squadre del calibro di Atalanta e Fiorentina. Quali sono stati i loro veri punti di forza? Senz’alcun ombra di dubbio la compattezza, la solidità, ma anche il fattore ‘San Siro’ rossonero. Uno stadio che, alle sole grida dei tifosi, era in grado di incutere timore ai propri avversari. Tutti fattori che, insomma, erano venuti meno al ‘Diavolo’ nel periodo gennaio-febbraio di questo nuovo anno. Lo testimoniano, non a caso, quelle 5 sconfitte racimolate in sole sei gare tra campionato e coppe.

E’ stato, però, anche e soprattutto grazie al nuovo assetto adottato da Pioli che i rossoneri sono così riusciti a rialzare la testa: collezionando, di fatto, 4 vittorie, 1 pareggio ed 1 sola sconfitta in queste ultime sei uscite (incluso anche il passaggio ai quarti di Champions). Un qualcosa in cui il Milan pecca ultimamente? Sicuramente quello di non avere il giusto ‘mordente’ che potrebbe consentirgli di segnare più gol e mettere le partite del tutto in discesa. Eccezion fatta per Giroud infatti – stiamo parlando di prime punte, quindi esclusi Leao e Diaz – il ‘Diavolo’ ha come alternative al francese Origi, che non è certamente nel periodo più brillante della sua carriera, e Ibrahimovic: il quale è reduce da tutta una serie di infortuni (complice un’età più che avanzata). Anche in virtù del contratto in scadenza dell’ex Chelsea, quindi, Pioli e i suoi avrebbero necessariamente bisogno di una nuova prima punta…Rinforzo che, volendo, potrebbe arrivare direttamente dalla A.

Calciomercato Milan, occhio al nome di Nzola: può diventare una seria possibilità per l’attacco rossonero

I numeri totalizzati da M’Bala Nzola in stagione stanno, inevitabilmente, spingendo diversi club italiani, e non solo, a fare un pensierino su di lui in vista della prossima estate.

Già 14 reti e 3 assist messi a referto in quest’annata dal centravanti angolano che, proprio nella serata di ieri, è stato in grado di castigare anche l’Inter: condannandola, di conseguenza, al 2-1 in favore degli spezzini. Un rendimento davvero importante il suo e che, non a caso, l’ha portato a figurare al terzo posto della classifica marcatori di Serie A con 12 reti all’attivo (al pari di Lookman). Visti, dunque, i problemi legati all’attacco rossonero di cui vi parlavamo prima, potrebbe essere magari, proprio, il Milan a tenere a portata di mano l’idea Nzola per il prossimo anno. Ad agevolare il tutto, potrebbero essere il suo contratto in scadenza nel 2024 ed il suo attuale valore economico che, ad oggi, si aggira attorno ai 15 milioni di euro.