Nome a sorpresa per il dopo Giroud: gioiello dalla Premier

Olivier Giroud è tornato protagonista assoluto con due gol pesantissimi in Champions League contro il Salisburgo. Se ne riparla in ottica Mondiale, ma vista l’età il Milan dovrà pensare anche a nuovi attaccanti più giovani

Il Milan nel momento del bisogno si è affidato all’esperienza di Olivier Giroud, grande protagonista della notte Champions contro il Salisburgo che ha sancito il ritorno agli ottavi di finale della competizione da parte dei rossoneri. Un grande traguardo suggellato da due reti e un assist nella serata di San Siro contro gli austriaci che conferma ancora la grande efficacia di un attaccante avanti con l’età ma ancora molto affidabile. Lo sa bene anche il ct della Francia, Deschamps, che come evidenziato dai colleghi di ‘Calciomercato.it’ ha sondato, con due telefonate nelle ultime settimane il possibile desiderio del centravanti di far parte anche della spedizione Mondiale in Qatar.

Giroud, oltre ad essere stato decisivo in Champions, ha anche un bottino di quattro gol in campionato e per ora ha un contratto in scadenza nel 2023 da rinnovare per allungare eventualmente ancora la sua permanenza in rossonero. Il Milan però è anche consapevole che il francese non potrà di certo essere eterno, motivo per cui potrebbe servire almeno un altro innesto offensivo.

Calciomercato Milan, caccia all’erede di Giroud: Balogun giovane in crescita da tenere d’occhio

Alle spalle di Giroud potrebbe quindi essere inserito un attaccante giovane, di valore ma dai costi non eccessivi. Il Milan si guarda quindi intorno, e il campionato francese potrebbe nascondere un calciatore estremamente interessante e che rispecchia tali caratteristiche.

Un eventuale osservato speciale potrebbe essere Folarin Balogun, bomber inglese di origini americane che sta giocando in prestito al Reims e con ottimi risultati. Il classe 2001, già accostato al Milan da giovanissimo un paio d’anni fa, ha raccolto fin qui 7 reti e due assist in Ligue 1, lasciando quindi intravedere sprazzi di talento e possibilità di miglioramento. Un mercato quello transalpino che il Milan osserva spesso, anche se nel caso di Balogun bisognerebbe fare poi capo all’Arsenal, proprietario del cartellino del 21enne, che lo ha mandato in prestito proprio a caccia di una maturazione che potrebbe far gola anche ai rossoneri. La valutazione è sui 15 milioni, ma ogni gol rischia di farla crescere.