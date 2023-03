Inter, poker d’esterni in A: Inzaghi stuzzica il Bayern

Il tecnico piacentino studia le opzioni lungo la corsia esterna del futuro con le uscite di Dumfries e Bellanova, ecco il talento bavarese che scavalca i nomi di Serie A

Denzel Dumfries e Raoul Bellanova sono due dei tre componenti della corsia esterna di destra dell’Inter. Escluso il terzo Matteo Darmian, su cui la dirigenza nerazzurra ha deciso di puntare anche nel prossimo futuro con un rinnovo di contratto ad hoc, Giuseppe Marotta avrà molto da fare per sopperire alle assenze. Il primo è indirizzato verso i prosperosi lidi della Premier League, mentre il secondo non verrà riscattato a seguito di una stagione piuttosto deludente.

Simone Inzaghi ha avuto modo di studiare i report su Rick Karsdorp e Juan Cuadrado, due delle tante opzioni che il mercato dei parametri zero potrebbe offrire. Entrambi vantano buona esperienza anche a livello europeo, ma non convincono ancora. Sarebbe meglio puntare su talenti in ascesa come Emil Holm di proprietà dello Spezia oppure l’ivoriano Wilfried Singo del Torino. In questo caso l’Inter dovrebbe mettere in conto una spesa monetaria, anche se minima, che potrebbe influire negativamente sui bilanci. Accanto al profilo di prospettiva, Marotta potrebbe pensare di pescare anche un esterno simile a Dani Carvajal, ma il Real Madrid è ancora molto avido di uno dei suoi calciatori storici. Semmai Carlo Ancelotti lascerebbe partite con piacere Alvaro Odiozola, anche nelle fantasie della Juventus.

Calciomercato Inter, Inzaghi vuole solo Mazraoui

Chi tuttavia stuzzica maggiormente le aspettative future dell’Inter è il giovane marocchino Noussair Mazraoui, attualmente sotto contratto con il Bayern Monaco. Frutto del settore giovanile dell’Ajax, con la maglia dei bavaresi ha timbrato pochi sigilli stagionali per essere considerato parte integrante del progetto.

Così il direttore sportivo Hasan Salihamidzic, in buoni rapporti con le realtà di Serie A, potrebbe proporre Mazraoui all’Inter a mezzo di un’operazione di prestito oneroso con diritto di riscatto a 30 milioni di euro.