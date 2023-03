Offerta per Icardi, c’è già il sì: svolta Milan

Il futuro di Mauro Icardi sotto la lente d’ingrandimento: arriva la proposta per l’acquisto a titolo definitivo

Mancano poche settimane ed il calciomercato tornerà a monopolizzare l’attenzione dei club di tutta Europa. Un’estate all’insegna delle sorprese anche in Serie A, con il nome di Mauro Icardi che torna continuamente di moda.

Attualmente in forza al Galatasaray in prestito, l’argentino sta stupendo tutti a suon di gol. 9 reti e 6 assist vincenti in 13 apparizioni stagionali ed un contratto che, con il PSG, scadrà nell’estate 2024. Ecco perchè la sua cessione a titolo definitivo pare inevitabile durante il prossimo mercato estivo: ed il calcio italiano, il Milan in primis, è molto interessato ai possibili sviluppi per l’ex capitano dell’Inter. Secondo quanto viene riferito oggi dall’agenzia turca ‘Sabah’, il Galatasaray sarebbe disposto a offrire una cifra di circa 15 milioni di euro al club di Al-Khelaifi per prendersi il cartellno di Icardi a titolo definitivo. Un’offerta che potrebbe in parte convincere il PSG: ma non del tutto. Perchè la società francese, visto anche l’exploit di Icardi in questi ultimi mesi, punterebbe ad incassare il più possibile per la partenza del bomber sudamericano. E, in un contesto tanto incerto, chi potrebbe avere la meglio nella corsa a Icardi rischia di essere proprio il Milan.

Icardi al Milan: Maldini può sorridere

Secondo quanto viene riferito, però, il Milan avrebbe un grosso vantaggio nella corsa alla firma di Icardi.

Perchè il giocatore, legatissimo a Milano dopo i suoi trascorsi nerazzurri, avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento alla corte di Pioli. Il Milan, si sa, è a caccia di un grande attaccante che raccolga l’eredità di Ibrahimovic. E con Giroud che non potrà giocarle tutte e Origi che è stato ormai definitivamente bocciato, il profilo di Icardi si fa sempre più caldo per l’attacco dei campioni d’Italia.