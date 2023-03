Panchina rovente: l’ex Roma spedisce Conte in Serie A

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è sempre più in bilico, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Il Tottenham si sta interrogando sul futuro di Antonio Conte che, settimana dopo settimana, sembra sempre più lontano.

I rapporti, infatti, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan sono sempre più tesi, e ad oggi appare improbabile una permanenza del tecnico pugliese a Londra. Qualora il divorzio si verificasse, il Tottenham avrebbe già individuato il possibile sostituto. Per l’ex commissario tecnico azzurro, invece, prende sempre più piede il ritorno in Italia.

Conte via, ritorno sempre più vicino: il Tottenham pensa a Fonseca

Come detto, la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham si fa sempre più complicata.

Gli Spurs, infatti, stanno sondando diversi profili a cui affidare la propria panchina nella prossima stagione. Stando a quanto riporta il quotidiano The Times, uno dei candidati è Paulo Fonseca, attualmente al Lille con la quale ha un contratto fino al 2024. Il tecnico ex Roma, però, potrebbe essere attratto dall’idea di approdare in Premier League, considerando anche il blasone del Tottenham. Per Antonio Conte, invece, si fa sempre più strada l’ipotesi del ritorno in Italia, con Inter, Juventus e Roma che monitorano costantemente la situazione. I giallorossi, infatti, stanno valutando il futuro di José Mourinho, e starebbero pensando proprio al tecnico pugliese come regalo alla piazza in caso di separazione dallo special one. Anche Juventus e Inter si interrogano sul futuro di Allegri e Inzaghi, ed avrebbero in mente il grande ritorno in caso di divorzio con i rispettivi allenatori. la programmazione della prossima stagione sembra già entrare nel vivo, con Antonio Conte che sembra pronto a riabbracciare il campionato nostrano.