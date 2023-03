Lo sconto non arriva, sarà addio: Maldini resta di sasso

Si complica la permanenza in rossonero di un calciatore che dovrebbe esssere riscattato da Maldini: il vecchio amico si mette di traverso

Amici sì, ma gli affari sono affari. Questo potrebbe essere, a luglio, il titolo di una possibile mancata sinergia di mercato tra Paolo Maldini, Direttore dell’area tecnica del Milan, e Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid. I due ex giocatori rossoneri, legati da un rapporto di profonda amicizia, potrebbero, per una volta, non esser d’accordo su un’operazione che coinvolge ovviamente i due club per i quali lavorano.

Sul piatto non c’è Marco Asensio, la cui cessione è stata bloccata in estate salvo poi incassare la beffa del mancato rinnovo di contratto del maiorchino, che si libererà a zero il 30 giugno. Lo spagnolo tecnicamente può andar via in qualsivoglia momento, ma senza alcun ostacolo da parte del club merengue. Che ormai non può nulla. Il pomo della discordia rischia di essere un altro calciatore iberico, giunto ormai alla sua terza stagione tra le fila del club meneghino.

Brahim Diaz, il Real non fa sconti

Il futuro di Brahim Diaz resta un’incognita. Gli accordi tra Real Madrid e Milan prevedono che il fantasista malagueño possa diventare di proprietà del club di Via Aldo Rossi per una cifra pari a 22 milioni. Se il Milan lo riscattasse, il Real potrebbe esercitare il controriscatto, fissato 27 milioni. Tale doppio scenario, al momento, non è però tra quelli più probabili. Il motivo è molto semplice: Maldini vorrebbe uno sconto ‘informale’ sul prezzo fissato per il calciatore.

Da Madrid, rivela il portale ‘Mundodeportivo.com‘, hanno già fatto sapere che, alla stregua di quello che fece l’Atletico Madrid lo scorso anno col caso Morata-Juventus, non arriverà alcun trattamento di favore. Se Maldini vuole continuare a garantire a Pioli l’impiego del calciatore, dovrà sborsare il cash previsto dagli accordi. Eventualità al momento lontana dagli interessi rossoneri. La conclusione appare evidente: Brahim Diaz tornerà nella capitale spagnola alla scadenza del prestito, salvo clamorosi ripensamenti della dirigenza merengue.