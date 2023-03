Intreccio choc: Allegri, Zidane e Simeone, cosa sta succedendo

Intreccio clamoroso tra tre dei tecnici più quotati sul mercato: la rivoluzione delle panchine sconvolge il mercato

Da una parte c’è Massimiliano Allegri, quasi perennemente messo in discussione dalla piazza bianconera per i risultati altalenanti della Juve e soprattutto per la magra figura rimediata nel girone di Champions League. Dall’altra c’è Diego Simeone, fresco di record come numero di panchine da allenatore dell’Atletico Madrid, ormai certo di concludere la stagione con ‘zero tituli’ in bacheca. E poi c’è lui. Zinedine Zidane. Il perno attorno al quale ruota un possibile clamoroso valzer di tecnici per la prossima stagione.

Il campione del mondo a Francia ’98 è ancora in attesa di una panchina prestigiosa. Sfumato, almeno per ora, il sogno di allenare la Nazionale francese, l’ex Juve è stato spesso accostato ai bianconeri anche nella scorsa estate. In attesa di capire il destino, in ternini di piazzamento finale della Vecchia Signora in campionato – con annessa partecipazione o meno alla prossima Champions – Zizou resta alla finestra. La sensazione è che stavolta possa essere la volta buona per un romantico ritorno all’ombra della Mole.

Valzer delle panchine: che intreccio tra Juve, PSG e Atletico Madrid!

Se, come detto, la precaria situazione di Allegri alla Juve potrebbe favorire l’approdo di Zidane – tra l’altro richiesto a gran voce dalla piazza – anche la posizione del ‘Cholo’ Simeone appare tutt’altro che salda. Nonostante il ricchissimo ingaggio legato al contratto del tecnico argentino con l’Atletico possa teoricamente escludere un suo esonero a fine stagione, a Madrid guardano alla Continassa per la sostituzione della leggenda colchonera.

Con l’addio di Simeone ecco dunque spuntare il profilo di Allegri. Che in qualche modo garantirebbe anche una continuità dal punto di vista tattico dopo 12 anni di ‘Cholismo’. Il tecnico argentino non resterebbe comunque a lungo un disoccupato. Il PSG infatti, incassata la decisione di Zidane di fare ritorno a Torino, virerebbe proprio sull’allenatore sudamericano. Ecco che il triangolo sarebbe così completo. Zidane alla Juve, Allegri a Madrid, Simeone a Parigi. Fantasia o realtà?