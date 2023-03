Il rinnovo di Calhanoglu non è chiuso: l’offerta spaventa l’Inter

Il centrocampista nerazzurro non ha ancora esteso il suo contratto in scadenza nel 2024: si va avanti minaccioso un club inglese

“Odiato” dai rifodsi milanisti – e già questo basterebbe per renderlo un idolo agli occhi dei tifosi nerazzurri – Hakan Calhanoglu non si è seduto sugli allori dopo il trasferimento sull’altra sponda di Milano, avvenuto nell’estate del 2021. Le sue prestazioni, già dallo scorso anno, sono state sempre in crescendo: il turco ha sostituito brillantemente Marcelo Brozovic durante l’assenza dell metronomo croato, scoprendo di poter essere molto utile alla causa anche in un ruolo non esattamente ricoperto in precedenza in carriera.

Il tecnico Simone Inzaghi si tiene ben stretto il suo giocatore, rivendicando anche la felice intuizione del cambio ruolo, avvenuta un po’ per necessità e un po’ per la grande fiducia riposta nelle capacità dell’ex Bayer Leverkusen. Incassata dunque la bontà dell’operazione che portò a parametro zero Calhanoglu all’Inter un anno e mezzo fa, ora si pone il problema del rinnovo del contratto. L’accordo scade a giugno del 2024, e finora il centrocampista non ha ancora firmato l’estensione dello stesso. Oltremanica si sono accorti da tempo del profilo nerazzurro: soprattutto un club sarebbe in procinto di bussare alle porte della dirigenza dell’Inter.

Il Leeds fa sul serio per Calhanoglu: la situazione

Come riportato dal portale ‘Team Talk‘ infatti, il Leeds United avrebbe fiutato il possibile affare. Quantificando la spesa sufficiente per strappare il turco all’Inter nella cifra di 25 milioni di euro, i britannici attendono che finisca questa stagione per portare l’assalto decisivo.

Fermo restando che la conditio sine qua non della proposta inglese debba essere la mancata firma sul rinnovo del contratto, il Leeds pianifica il colpo. Se all’alba della prossima finestraa estiva di scambi il turco non avrà ancora trovato l’accordo con Marotta, arriverebbe la proposta ufficiale. Tecnicamente l’Inter non vorrebbe ovviamente privarsi del suo calciatore, ma le esigenze di bilancio incombono. E forse, sottolineiamo il ‘forse’, sarebbe meno doloroso rinunciare all’ex Milan che a Nicolò Barella. O a Lautaro Martinez. O allo stesso Alessandro Bastoni. Che, guarda caso, aspetta ancora il rinnovo del contratto in scadenza sempre a giugno 2024…