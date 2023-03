Via Brozovic, il nuovo centrocampista a zero dalla Pmier

Ipotesi Naby Keita per l’Inter: il centrocampista classe ’95 è in scadenza di contratto con il Liverpool e l’Inter ci pensa

Possibile colpo a parametro zero per l’Inter che in estate potrebbe rinforzarsi a centrocampo con Naby Keita: il centrocampista guineano non rinnoverà il contratto con i Reds.

Possibile occasione a parametro zero per l’Inter che tiene d’occhio Naby Keita, centrocampista guineano classe ’95 in scadenza di contratto con il Liverpool e non intenzionato a rinnovare il suo vincolo con i Reds. Acquistato dal Lipsia nel 2018 per sessanta milioni di euro, in questi anni ha accumulato 129 gettoni di presenza, segnando undici gol e realizzando sette assist.

In scadenza di contratto, Naby Keita potrà già firmare con altri club: tra questi c’è l’Inter che da tempo è sulle tracce del centrocampista arrivato in Europa nel 2013, quando l’Istres lo prelevò dall’Horoya FC.

Calciomercato Inter, possibile colpo Keita a gennaio

Nelle scorse ore c’è stato un incontro tra Keita e la dirigenza del Liverpool, concordando l’addio a fine stagione. Il tecnico Jurgen Klopp, infatti, è alla ricerca di due, tre centrocampisti per rinnovare la zona nevralgica del campo.

Ha un ingaggio importante, dato che al Liverpool guadagna 7 milioni di euro a stagione, una cifra eccessiva e che dovrà essere rivista in caso di trasferimento in nerazzurro. L’Inter, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe prendere in seria considerazione di ingaggiarlo nel caso in cui dovesse salutare Brozovic e non dovesse arrivare Kessie, sempre più al centro del progetto Barcellona.