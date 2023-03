Erede Benzema, Ancelotti non ha dubbi: big di A in ginocchio

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, il calciomercato estivo sembra già prendere forma.

Tra queste troviamo il Real Madrid, che ha tutta l’intenzione di potenziare la rosa in estate. Nonostante il futuro di mister Ancelotti sia incerto, la dirigenza dei blancos sta valutando i possibili nuovi innesti per il reparto avanzato. Visto il futuro in forte dubbio di Benzema, in scadenza a giugno, il Real è alla ricerca di una punta per sostituire il francese in caso di partenza. A tal proposito, la dirigenza spagnola sembra avere già individuato il possibile sostituto del pallone d’oro.

Il Real pensa a Firmino: Juve, Inter e Milan avvisate

Il nome individuato dalla dirigenza dei merengues in caso di addio dell’attaccante francese è Roberto Firmino, attaccante brasiliano classe 1991 del Liverpool. Il numero nove dei reds si sta rendendo protagonista di una buona stagione, che lo vede a quota dieci reti realizzate in 27 gare disputate tra campionato e coppe. Nonostante questo, però, non sembrano esserci novità per quanto riguarda il rinnovo del contratto. L’attuale accordo, infatti, scadrà al termine della stagione, rendendo il calciatore già libero di potersi accordare con altre società. Vista la situazione contrattuale, oltre al Real Madrid, anche Juventus, Inter e Milan hanno mostrato grande interesse per il calciatore. Competere con la forza economica degli spagnoli, però, è un’impresa quasi impossibile per le big del campionato nostrano. Il calciomercato estivo potrebbe presto entrare nel vivo, con Ancelotti pronto a strappare l’attaccante brasiliano alle big di Serie A.