La Premier vuole lo scambio: Allegri ha già deciso

Ipotesi di scambio sull’asse Londra-Juventus: l’Arsenal offre ai bianconeri il cartellino di Kieran Tierney

L’Arsenal mette nel mirino Manuel Locatelli: per portarlo a Londra, i Gunners offrono in cambio Kieran Tierney.

Offerta tutt’altro che irrinunciabile per la Juventus da Londra: il mittente è l’Arsenal che ha messo nel proprio mirino Manuel Locatelli, centrocampista classe ’98 arrivato nell’estate del 2021 dal Sassuolo.

Ancora di proprietà del club neroverde (prestito fino al 30 giugno 2024), in questa stagione ha racimolato ventinove gettoni di presenza tra campionato e coppe, confermando di essere un elemento di assoluto valore per la squadra di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal offre Tierney per Locatelli

Per provare a convincere la Juventus a lasciar partire Locatelli, i Gunners offrirebbero in cambio il cartellino di Kieran Tierney, terzino scozzese classe ’97, legato al club londinesi da altri tre anni di contratto.

Un’offerta che non convincerebbe la Juventus, non solo per la diversità di ruoli, ma anche e soprattutto per l’importanza di Manuel Locatelli nello scacchiere tattico bianconero.