Juventus, anche Locatelli è in bilico: scambio alla pari in Spagna

Il centrocampista scuola Milan è approdato a Torino nell’estate di un anno e mezzo fa per circa 30 milioni di euro più bonus. Il suo contratto scade nel 2024

La Juventus si prepara all’ennesima rivoluzione. Stavolta, però, la più importante degli ultimi anni visto che il punto di partenza saranno i piani alti. Il resto a cascata, dal Ds fino magari all’allenatore – Allegri non ha più lo ‘scudo’ Agnelli – passando per i calciatori. Nessuno di essi è intoccabile, vedi i rumors non casuali su Vlahovic e quelli che coinvolgomo uno voluto a tutti i costi dallo stesso tecnico livornese nell’estate 2021: Manuel Locatelli.

Sbarcato a Torino dopo la vittoria dell’Europeo per circa 30 milioni bonus esclusi, il classe ’98 scuola Milan non ha mai convinto appieno per colpa anche dell’instabilità di una squadra non più all’altezza di quelle dei nove Scudetti consecutivi. Tra i tifosi e non solo c’è chi lo definisce addirittura un ‘pacco’, non il primo che rifilerebbe il Sassuolo. Lì tutti fenomeni, altrove calciatori normali, di buon livello e stop.

Il ventiquattrenne di Lecco rimane un calciatore importante per doti fisiche e tecniche, anche se esistono forti dubbi sul fatto che possa riuscire a toccare livelli più alti. Chissà con un altro allenatore… In ogni caso le pretendenti non gli mancano, specie in Spagna dove è stato addirittura accostato al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Crediamo poco, per non dire zero alla possibilità che possa traslocare nelle ‘Merengues’ per raccogliere la pesantissima eredità di Toni Kroos, molto di più invece a un possibile trasloco in Spagna.

Calciomercato Juventus, Locatelli in cambio di Gimenez

Locatelli nella Liga, ma dove? Occhio ai cugini dell’Atletico, che tra gennaio e soprattutto la prossima estate dovrebbe fare grossi cambiamenti pure a metà campo.

I ‘Colchoneros’ potrebbero chiedere Locatelli in cambio di Gimenez, il quale sembra desideroso di provare una nuova avventura in un Paese diverso. Nei prossimi mesi i suoi agenti potrebbero proporlo a più club, inclusa la Juve che qualche anno fa provò a prenderlo. Locatelli per Gimenez oppure, in alternativa, gli spagnoli chiederebbero magari una quarantina di milioni per il cartellino del centrale uruguagio con passaporto spagnolo.