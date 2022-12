La Premier assedia la Serie A: non solo Rabiot a parametro zero

La Premier League all’assalto della Serie A: la big tenta Rabiot a parametro zero ma non solo

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e diverse big si stanno già muovendo per rinforzarsi. Sono diverse anche le protagoniste in Serie A tra cui Juventus e Inter.

Due dei nomi più chiacchierati sul mercato sono quelli di Adrien Rabiot e Milan Skriniar. Entrambi sono in scadenza a giugno 2023 e non mancano le pretendenti sul mercato. Rabiot è reduce da un ottimo Mondiale con la Francia che lo ha reso ancora più appetibile e adesso in Premier League sono tante le squadre che vogliono accaparrarselo. L’Arsenal sembra essere il club più avanti nella corsa al francese, soprattutto in ottica a giugno a parametro zero. Rabiot, però, non è l’unico nome accostato ai Gunners.

L’Arsenal a capofitto su Rabiot: occhi anche su Skriniar

Proprio Skriniar, in scadenza con l’Inter nel 2023, è un nome caldo per l’Arsenal che è a caccia di un nuovo difensore.

Lo slovacco non ha ancora rinnovato il suo contratto con i nerazzurri, anche se sembrano esserci i presupposti per un accordo. Anche il Paris Saint-Germain sta vigile, in caso di mancato rinnovo, ma l’Arsenal di Arteta potrebbe addirittura scavalcare il PSG per Skriniar. Il duello di mercato potrebbe essere proprio quello tra i Gunners e i parigini, a meno che l’Inter non arrivi presto ad un accordo col giocatore.