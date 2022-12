Intreccio Zidane-Juventus, c’è la data dell’annuncio

La Francia ha preso la decisione su Zidane che tira in ballo anche la Juventus: annuncio su Deschamps

Dopo la sconfitta della Francia nella finale del Mondiale si è parlato molto del futuro di Didier Deschamps e dei papabili candidati pronti a sostituirlo, uno su tutti Zinedine Zidane.

Deschamps ha il contratto in scadenza il 31 dicembre e, come riportato da ‘Equipe De France’, nella giornata di giovedì ha incontrato Noël Le Graët, presidente della Federcalcio francese, a Guingamp. Il Presidente avrebbe offerto al commissario tecnico un prolungamento del contratto per altri due anni alla guida della nazionale francese, confermandolo anche per Euro2024.

Proposti altri due anni a Deschamps: Zidane torna su piazza

Adesso è attesa la risposta di Didier Deschamps che dovrà decidere se lasciare il ruolo di c.t. della Francia e dedicarsi ad una nuova esperienza in un club, o se proseguire il suo percorso con Les Blues.

La motivazione di riscattare il Mondiale perso contro l’Argentina pochi giorni fa potrebbe far la differenza nella decisione di Deschamps che adesso è atteso a una risposta definitiva il 6 gennaio. Secondo le informazioni del quotidiano parigino, la decisione di Didier Deschamps sarà annunciata il 6 gennaio 2023 durante il prossimo comitato esecutivo della Federcalcio francese. Zidane tornerebbe, quindi, ad essere un nome appetibile per la Juventus in vista della prossima stagione.