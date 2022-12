McKennie e non solo: doppia batosta per la Juve

Cambiano i piani di mercato della Juventus: via allo scambio immediato che lascia l’amaro in bocca al club bianconero

Gennaio sarà un mese caldissimo per la Juventus. Dal campo, che dovrà confermare la bella rimonta messa in atto dagli uomini di Allegri, adesso terzi in Serie A. Ma non solo.

Molto dipenderà anche dal calciomercato invernale che, tra tre giorni, riaprirà ufficialmente i battenti alimentando quelle che sono le voci che ormai da mesi si inseguono per quanto riguarda entrate ed uscite della ‘Vecchia Signora’. Sì perchè la Juventus rischia di cambiare molto ed un nome su tutti, ormai da settimane sull’elenco dei partenti, rimane quello di Weston McKennie. Il texano piace ad Allegri ed è stato fino ad ora uno dei ‘meno peggio’ a disposizione dell’allenatore toscano (a differenza di Pogba e Paredes che hanno deluso, in toto, sin dal loro arrivo a Torino). Ed il club piemontese ha intenzione comunque di provare a cedere l’ex Schalke 04, visto che è uno dei pochi profili che frutterebbe un tesoretto niente male, da reinvestire per rinforzare il gruppo di Allegri. 20-25 milioni la richiesta ed un club su tutti che si è fatto avanti negli ultimi mesi ma che, tuttavia, rischia di sfumare definitivamente aprendo ad una doppia amara delusione per la Juventus.

Svolta Juve: Tielemans è pronto a firmare

Si tratta del Newcastle che, terzo in Premier League, vuole continuare a crescere e stupire. I ‘Magpies’, però, sembrano allontanarsi da McKennie ed avvicinarsi a Youri Tielemans.

Il centrocampista del Leicester piace da tempo ai bianconeri: è in scadenza a giugno e per il cartellino lo sforzo sarebbe minimo. Ma il Newcastle sembra deciso a puntare subito su di lui, infliggendo una doppia stoccata alla ‘Vecchia Signora’ che perderebbe in un sol colpo anche l’acquirente più interessato a pagare una cifra importante per McKennie. Situazione dunque in divenire ma lo statunitense rischia seriamente di veder sfumare l’approdo in Premier League: e la Juventus, di conseguenza, dire addio anche a Tielemans.