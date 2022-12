Rabiot va via subito: lo scambio fa felice la Juventus

Adrien Rabiot è pronto a dire addio alla Juventus dopo un Mondiale da protagonista: suggestivo scambio in Spagna

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese della Juventus, reduce dal Mondiale in Qatar, è tornato in queste ore a Torino aggregandosi così ai suoi compagni. Da gennaio i bianconeri dovranno così collezionare risultati importanti in vista della seconda parte di stagione.

In scadenza di contratto nel 2023, già nella scorsa estate Rabiot è stato vicinissimo all’addio con il possibile trasferimento al Manchester United. Improvvisamente tutto è saltato con la permanenza in maglia bianconera disputando una parte di stagione importante per farsi trovare pronto per il Mondiale in Qatar. Soltanto in finale la Francia si è dovuta arrendere alla qualità degli argentini guidati da un Lionel Messi in formato stellare. Così Rabiot ora dovrà prendere la sua decisione in vista del futuro: già a gennaio potrebbero esserci delle idee suggestive di calciomercato con il club bianconero che non vorrebbe perderlo a parametro zero in estate.

Juventus, Rabiot verso l’addio: scambio col Barcellona

In quest’ottica il Barcellona potrebbe così preparare l’assalto decisivo per il centrocampista francese della Juventus. Uno scambio suggestivo con l’inserimento nella trattativa di Sergi Roberto, che può ricoprire diversi ruoli. Cresciuto nel settore giovanile blaugrana, ha iniziato la carriera come centrocampista del Barcellona agendo anche come terzino destro in tante occasioni. Un jolly fondamentale per la formazione guidata da Massimiliano Allegri, che intende così rinforzare la rosa a sua disposizione con innesti di qualità assoluta.

A centrocampo, infine, l’allenatore livornese potrebbe così puntare definitivamente su Fagioli e Miretti: i due giovani centrocampisti della Juventus hanno dimostrato di poter calcare palcoscenici importanti anche in Champions League. Rabiot sarebbe così il sacrificato per poi puntellare altri reparti della compagine bianconera. Un’occasione da non sprecare per poter così arrivare ad uno scambio da urlo in casa Barcellona.