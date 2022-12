Intrigo con Bellingham da 150 milioni: così la Serie A gli dice addio

Un importante calciatore potrebbe finire in un’operazione di scambio con la stellina inglese Jude Bellingham: 150 milioni, niente Serie A

Neanche il tempo di iniziare la sessione invernale del calciomercato, in partenza il prossimo 2 gennaio, che è già andato a segno un colpo da novanta. Cody Gakpo proseguirà fin da subito la propria carriera in Premier League, indossando la prestigiosa maglia del Liverpool targato mister Jurgen Klopp.

Parliamo di un talento fuori dal comune, che anche durante il Mondiale in Qatar si è messo in mostra siglando tre gol in cinque partite totali disputate. Il suo rendimento ha convinto i ‘Reds’ a rompere gli indugi, anticipando la concorrenza e assicurandosi in fretta le prestazioni del classe ’99 (compirà 24 anni il prossimo 7 maggio). Ma Gakpo non è l’unico gioiellino finito prepotentemente nel mirino dei grandi club europei. C’è, infatti, un certo Jude Bellingham che rappresenta in pieno il futuro del calcio globale.

Non è un segreto, ormai, l’apprezzamento del Real Madrid nei confronti del centrocampista inglese di proprietà del Borussia Dortmund. I ‘Blancos’ hanno progettato tale acquisto e, presumibilmente, l’estate a venire tenteranno l’affondo decisivo. Bisogna, però, fare i conti con la valutazione altissima del club giallonero, che si attesta intorno ai 150 milioni di euro. E stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, gli spagnoli starebbero pensando ad un metodo di pagamento alternativo in modo da risparmiare un po’ sulla parte cash.

Calciomercato, Camavinga nell’affare Bellingham: niente Serie A

Entrando più nello specifico della questione, il Real vorrebbe avanzare una proposta di scambio, inserendo nella trattativa il cartellino di Edouardo Camavinga. Il francese non riesce a ritagliarsi molto spazio agli ordini di Carlo Ancelotti, motivo per cui non disdegnerebbe cambiare aria.

La Bundesliga, per giunta, pare lo attragga abbastanza, visto che ci giocano diversi suoi connazionali. Oltre a Camavinga, le ‘Merengues’ metterebbero sul piatto ben 100 milioni di euro. Nel recente passato, l’ex Rennes è stato accostato più volte alla Juventus prima dell’approdo in quel di Madrid. Se l’operazione col Borussia Dortmund dovesse andare in porto, la lontana ipotesi di un trasferimento in Serie A sfumerebbe definitivamente.