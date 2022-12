Dal Mondiale alla Serie A, sfida tra Juve e Milan

Sono tanti i talenti emersi al Mondiale su cui le maggiori squadre italiane e internazionali vorrebbero metter le mani

Non sono certo da escludere Juventus e Milan tra quei club che hanno indubbiamente bisogno di intervenire sul mercato.

I bianconeri hanno seri problemi nel reparto arretrato, nonostante sia il migliore del campionato, mentre i diavoli guidati da Pioli rischiano di trovarsi praticamente senza attacco per la prossima stagione. Tuttavia le due big di Serie A avrebbero messo nel mirino un centrocampista, reparto in cui, ad ogni modo, sia Juve che Milan dovranno inserire qualche pedina che possa apportare un valore aggiunto.

Tutti pazzi per Guendouzi, Juve e Milan ci provano

Mattéo Guendouzi, centrocampista franco-marocchino in forza all’Olimpique Marsiglia sembra essere il profilo perfetto per molte squadre in Europa.

Indubbiamente la Juventus di Allegri e il Milan di Pioli vedono nel ventitreenne un buon innesto per il futuro, soprattutto per la sua giovane età e, nonostante ciò, la sua discreta esperienza in campo internazionale. Come riportato dal noto giornalista turco Ekrem Konur, su Guendouzi sembra esserci il forte interesse di 3 squadre della Serie A, ma su tutte quello dei bianconeri e dei diavoli. La Juventus ancora non conosce il futuro di Adrien Rabiot, il quale è in scadenza a giugno del 2023, mentre il Milan sicuramente può riporre grande fiducia in un centrocampista come Guendouzi. Già nel mercato di gennaio le due squadre potrebbero tentare l’assalto numero 6 dell’Olimpique Marsiglia, il quale però potrebbe non privarsi del ragazzo mentre è in piena corsa Champions nella Ligue 1 francese. I marsigliesi sono comunque forti di un contratto in scadenza nel 2025 e per questo non sembrano disposti a scendere sotto i 35 milioni di euro per lasciar partire il franco-marocchino. Tra meno di 5 giorni aprirà il calciomercato e sarà tutto più chiaro nelle strategie di Juventus e Milan.