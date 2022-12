Lutto nel calcio: si è spento Pelé

Il calcio piange la morte di O Rei Pelé: il fenomeno brasiliano aveva 82 anni

Lutto nel mondo del calcio: all’età di 82 anni si è spento il leggendario fenomeno brasiliano Edson Arantes do Nascimento, conosciuto al mondo come Pelé.

Pelé aveva combattuto a lungo con un brutto male e oggi non c’è l’ha fatta. A dare la notizia è stata la figlia attraverso un post su Instagram che recita: “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente Riposa in pace”. Pelé è stato considerato da molti il miglior giocatore al mondo, se pur abbia vissuto in contrasto con l’altro mito del gioco, Diego Armando Maradona. O Rei è stato l’unico nella storia a vincere tre Coppe del Mondo, segnando più di mille gol.

A 82 anni se ne va l’altra grande leggenda del calcio che prima ancora di Maradona ha segnato un’epoca.

Pelé ha rappresentato il talento puro nel calcio. Un semi-dio che ha portato il Brasile sul tetto del Mondo per ben tre volte e che è ha combattuto fino all’ultimo contro un brutto male, spegnendosi a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno. La Fifa gli riconosce di essere il miglior marcatore di sempre, ma le stime non sono univoche: si va dagli oltre 1200 a un minimo di 757, con partite a livello giovanile e match non ufficiali. Quel che è certo è che Pelè rimarrà per sempre una leggenda e non solo del calcio.