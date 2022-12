Juventus, l’annuncio su Allegri: “Via a giugno”

Annuncio sul futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus: il commento dell’ex portiere

L’ex portiere Simone Braglia ha rilasciato un’intervista a TMW Radio, soffermandosi su diversi temi, in particolare sulla Juventus.

Braglia si è concentrato sul mercato, dove i bianconeri hanno tante situazioni ancora in ballo, come ad esempio il futuro di Adrien Rabiot ma anche quello di Massimiliano Allegri. Di seguito le parole dell’ex portiere: “La situazione della Juventus è complessa. Sei mesi sono pochi ma anche tanti dal punto di vista imprenditoriale. Vedremo come sarà la società a giugno e come arriverà in campionato. La Juve è una società che sta cambiando tutte le posizioni interne e si rinnoverà ancora”. Sul futuro di Massimiliano Allegri si è espresso così: “Ritengo che Allegri sarà alla Juventus fino a giugno, poi vedremo nuove figure. Quando una società cambia dall’interno, credo che cambi in maniera radicale”.

Juventus, da Allegri alle cessioni: il punto di Braglia

Simone Braglia ha proseguito il suo discorso in merito alle possibili uscite e alle eventuali riconferme e in questo senso Rabiot, Pogba e Vlahovic al momento, per ragioni diverse, rappresentano dei punti interrogativi per la Juventus.

“Se parliamo della gestione tecnica, si deve parlare anche di una situazione finanziaria. Se giudichiamo Allegri per quello che è ha fatto in passato, nessuno gli toglie il merito degli Scudetti vinti, ma dal 1996 non vince nulla a livello internazionale. Nella gestione tecnica, se ci sono delle perdite, vanno giudicati i direttori ma anche l’allenatore. E’ sempre uscita prima del previsto negli ultimi anni. Credo che ci sarà un cambio anche nella rosa, in termini di età. A certe cifre alcuni giocatori non possono più essere rinnovati“.