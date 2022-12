Vola in Premier e Conte si fa perdonare: gioiello pronto per l’Inter

Il calciomercato è pronto ad entrare le vivo con la sua sessione invernale, permettendo alle società di potenziare la propria rosa.

Tra pochi giorni partirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato, e le società sono già in movimento per cercare di piazzare qualche colpo.

Tra i club più attivi troviamo il Tottenham, che vuole cercare di regalare qualche pedina importante a mister Conte. Il reparto che gli Spurs vogliono rinforzare è il centrocampo, con l’obiettivo principale che sembra essere già stato individuato. Sul calciatore in questione c’è anche l’Inter, ma competere con una big inglese appare un impresa ardua.

Il Tottenham piomba su Kessié: Skipp per l’Inter

Come detto, gli Spurs vogliono rinforzare il centrocampo di Antonio Conte, e sono pronti a bussare alla porta del Barcellona.

Stando a quanto riporta sport.es, infatti, il tecnico italiano ha richiesto alla propria dirigenza Franck Kessié, centrocampista ivoriano classe 1996. Il ragazzo non si sta rendendo protagonista di una grande annata, dove ha disputato solamente tredici partite tra campionato e Champions League realizzando una sola rete. Proprio per questo motivo, il club spagnolo potrebbe pensare di cederlo, oltre che per avere la liquidità necessaria per il rinnovo di Gavi. Sull’ex Milan è forte anche l’Inter, con Ausilio primo estimatore, ma competere con i club di Premier appare un impresa quasi impossibile. I nerazzurri, però, potrebbero pescare proprio dal Tottenham, che sembrerebbe disposto a lasciar partire Oliver Skipp, centrocampista classe 2000. Dopo l’affare Lenglet, i rapporti tra Barca e Tottenham sono ottimi, e questo potrebbe favorire il buon esito della trattativa. Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con l’Inter che potrebbe veder svanire il grande obiettivo per il centrocampo. Dopo Italia e Spagna, la carriera di Kessié potrebbe proseguire in Inghilterra.