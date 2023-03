Conte al Milan: una condizione per sostituire Pioli

Antonio Conte al Milan, un’ipotesi che prende corpo col passare delle settimane: così può diventare rossonero

Il Milan esce con le ossa rotte dal match di ieri sera, perso per 2-1, in casa della Fiorentina. Il ‘Diavolo’, dopo una fase di ripresa, torna a mostrare limiti e debolezze che fanno preoccupare i tifosi rossoneri.

In tal senso, come consuetudine, sul banco degli imputati torna a finirci Stefano Pioli. L’allenatore emiliano sta provando a risvegliare una squadra che, nemneno un anno fa, festeggiava il 19esimo tricolore della storia rossonera. Adesso, però, questo Milan sembra un lontano parente dell’undici campione d’Italia che mise in riga Inter, Napoli e Juventus la scorsa primavera. Adesso sarà decisivo un finale di stagione che promette scintille, a partire dal big match di mercoledì in casa del Tottenham. Gli ottavi di finale di Champions League, che nell’andata hanno visto il Milan imporsi a San Siro per 1-0, sono il grande spartiacque per il presente e futuro della squadra. E dello stesso Stefano Pioli visto che in campionato ogni discorso scudetto è ormai sfumato e l’ingresso alla prossima fase a gironi della Champions League è assolutamente essenziale per mantenere la squadra ai vertici. In tal senso, l’ombra di Antonio Conte, già abbondantemente accostato ai colori rossoneri negli ultimi anni, è destinata a farsi sempre più intensa.

Conte per il post Pioli: decisione imminente

Il suo addio agli ‘Spurs’, a scadenza contrattuale il 30 giugno 2023, pare inevitabile. Ed il ritorno dell’ex Ct in Italia pare altrettanto probabile.

Si è parlato a lungo di Juventus anche se, a conti fatti, la pista che rischia di diventare rovente è quella rossonera. Perchè se Stefano Pioli non dovesse superare il turno proprio contro il Tottenham, fallendo l’approdo ai quarti di finale, allora a fine anno il divorzio con l’allenatore parmense sarebbe praticamente scontato. Il Milan ripartirebbe da un grande nome e quello di Conte rimane in pole position. Una sfida che intrigherebbe tanto il club di via Aldo Rossi che il tecnico salentino, desideroso di tornare protagonista anche in Serie A. Situazione dunque in divenire: Conte al Milan è molto più di una possibilità.