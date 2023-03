La Juve mette la freccia: per la fascia nel mirino la grande rivelazione

I bianconeri vanno a caccia del vice Kostic. C’è un nome che piace più di tutti dalla A. Si tenta l’operazione da 12 milioni di euro

Sono stati giorni del tutto: amari, complessi e, tutt’ora, difficili da digerire quelli trascorsi dall’intera dirigenza ‘zebrata’. Il terremoto patito in casa Juve negli scorsi mesi ha, inevitabilmente, scosso tutti gli addetti ai lavori della ‘Vecchia Signora’, costringendo più di qualcuno a dover fare meno calcoli del previsto.

E’ stato da quel momento in poi, non a caso, che Allegri e i suoi ragazzi si sono posti un solo obiettivo in mente: ossia quello di racimolare quanti più possibili a causa di quella sanzione da -15 che li ha, indiscutibilmente, danneggiati. Già 6 vittorie su sette conquistate nell’ultimo periodo tra campionato ed Europa League per i bianconeri che, così facendo, hanno racimolato 12 punti su dodici disponibili che li ha, poi, portati a figurare al settimo posto della griglia generale di Serie A Tim.

La cosa ancor più soddisfacente? Sicuramente il fatto di aver messo a referto 14 reti nelle scorse sei gare…Con lo stesso tecnico livornese che ha scherzato su quanto accaduto recentemente col proprio nipotino (il quale gli avrebbe domandato di non vincere più per 1-0). Non si può far altro che ammetterlo quindi: la Juventus, per quanto possa piacere o meno, gode di un tasso tecnico pressoché invidiabile anche se, ad ogni modo, Gianluca Ferrero e i suoi non si accontentano e indirizzano, perciò, il proprio sguardo in vista della prossima stagione. Occhio perché tra i tanti osservati speciali, potrebbe essercene uno che si è già reso protagonista di ottime cose nel nostro campionato.

Calciomercato Juve, i bianconeri provano a mettere la freccia sulla sinistra: spunta fuori il nome di Doig

Era difficile poter immaginare, perlomeno a inizio stagione, che un giovane classe ’02 come Josh Doig riuscisse a fare così bene alla sua prima esperienza in Serie A.

Già 2 reti e 4 assist totalizzati in stagione dall’attuale laterale del Verona: che si si è così consacrato, oramai possiamo dirlo, come una delle più grandi rivelazioni in stagione. L’esterno scozzese ha già dimostrato di quale pasta è fatto e – oltre ad avere grande fisicità, in quanto è alto 1,89 m – gode di un’ottima velocità e di una resistenza tutt’altro che banale. Non a caso, Doig è riuscito in netto anticipo ad attirare l’attenzione di diversi club, Juventus inclusa.

I bianconeri restano a caccia di un esterno mancino e, magari, potrebbe essere proprio quello dello scozzese il nome da affiancare ad un giocatore così affermato come Kostic. Il suo prezzo si aggira attorno ai 10 e i 12 milioni di euro. Nel frattempo, l’intera dirigenza ‘zebrata’ osserva attentamente la sua situazione: con Gianluca Ferrero e i suoi che avranno anche modo di osservarlo più da vicino nel match del prossimo 1 aprile, in programma tra i piemontesi e gli scaligeri all’Allianz Stadium’ di Torino.