La Roma sfida Inter e Milan: colpaccio a zero

La stagione si appresta ad entrare nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del prossimo calciomercato estivo.

Tra le più attive in questo senso troviamo Inter, Milan e Roma, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. Il reparto che le tre big nostrane intendono rinforzare è il centrocampo, che necessita di maggiore qualità. A tal proposito, l’obiettivo sembra essere già stato individuato, con le tre squadre pronte a sfidarsi anche in sede di mercato.

Tutti pazzi per Aouar: tre big di A sulle sue tracce

Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, il centrocampista individuato per rinforzare la zona centrale del campo è Houssem Aouar, classe 1998 del Lione. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto con i francesi al termine della stagione e, salvo clamorose sorprese, non sembra intenzionato ad apporre la firma sul rinnovo. Uno dei club più attivi per aggiungerlo alla propria rosa è il Betis, tanto che sembrava aver raggiunto un accordo di massima con il classe 98. L’interesse delle big del nostro campionato, però, potrebbero far riflettere il calciatore, che sembrerebbe attratto dall’idea di approdare nel campionato nostrano. La Roma si era già mossa nei mesi scorsi, salvo poi cambiare strategie. Il club capitolino, insieme alle due milanesi, potrebbe tornare prepotentemente alla carica, offrendo al calciatore un contratto importante ed un ruolo da protagonista. Il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con le tre big nostrane pronte a sfidarsi per arrivare al gioiello francese.