Milan, problemi per Pioli: non si è allenato oggi

Mercoledì 8 marzo 2023 il Milan sarà impegnato a Londra in casa del Tottenham per la sfida di ritorno degli ottavi: Pioli è in emergenza

Ancora giorni difficili per Stefano Pioli. Dopo la sconfitta al Franchi contro la Fiorentina, il Milan dovrà recuperare le energie per affrontare al meglio il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. All’andata i rossoneri hanno superato di misura gli Spurs grazie al gol vittoria di Brahim Diaz. Ora le dinamiche saranno molto diverse con il top club della Premier League pronto a ribaltare il risultato con Antonio Conte pronto a dare filo da torcere al Milan.

Non finiscono i problemi per Stefano Pioli che ancora non ha deciso l’undici iniziale che scenderà in campo contro il Tottenham. In primis lo attanaglia il dubbio Brahim Diaz, che ha saltato la trasferta del Franchi per distorsione: oggi lo spagnolo si è allenato a parte. Non è sceso in campo, invece, l’attaccante francese del Milan, Olivier Giroud, che già domenica non si è presentato al centro sportivo rossonero. Le sue condizioni stanno migliorando in queste ore dopo l’attacco influenzale che l’ha colpito negli ultimi giorni. Pronti a scendere in campo dal primo minuto Rebic, Origi e De Ketelaere.

Milan, l’obiettivo dei rossoneri in Champions League

Possibile novità di formazione per l’allenatore del Milan che dovrà così presentarsi al meglio a Londra. L’obiettivo resta quello di passare il turno volando ai quarti di finale di Champions League, ma non sarà così facile affrontare una trasferta così delicata.