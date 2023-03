Dumfries al passo d’addio con l’Inter: ecco che succederà in estate

Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter, potrebbe lasciare i nerazzurri nella prossima estate di calciomercato: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, nel pomeriggio di ieri, ha regolato il Lecce rivelazione di Marco Baroni grazie alle reti di Mkhitaryan, ex centrocampista della Roma arrivato nell’ultima estate di calciomercato a Milano, e Lautaro Martinez, ormai tassello irrinunciabile dell’organico della Beneamata nonché giocatore di maggior rilievo a questo punto anche a livello mediatico.

Il centravanti argentino è stato servito molto bene da Denzel Dumfries, esterno destro olandese che, ieri, è stato più volte punzecchiato dal pubblico di San Siro, soprattutto nella prima frazione di gioco. L’ex giocatore del PSV infatti, ha sbagliato qualche pallone di troppo che non è stato troppo digerito dai tifosi di fede nerazzurra che stanno assistendo ad una stagione decisamente deludente del calciatore protagonista al mondiale con la sua Olanda. E’ un momento delicato per il futuro di Dumfries che, nella prossima estate di calciomercato, potrebbe essere uno dei sacrificati sull’altare del bilancio in casa Inter visto l’enorme interesse che l’oranje riscuote in Premier League.

Calciomercato Inter, Dumfries addio: anche lo United si fa avanti

Negli ultimi mesi si è parlato molto di un interessamento del Chelsea sul profilo di Denzel Dumfries, ma negli ultimi giorni si sta facendo strada anche la candidatura del Manchester United di Erik Ten Hag, manager dei Red Devils anch’egli olandese, che conosce molto bene il profilo del connazionale.

L’Inter, che precedentemente valutava Dumfries circa 60 milioni di euro, potrebbe abbassare sensibilmente le sue richieste soprattutto se lo United dovesse decidere di fare davvero sul serio per l’ex PSV, magari mettendo sul piatto una cifra che si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro.