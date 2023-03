Marotta ci riprova: colpo in sconto da 10 milioni, adios Maldini

L’amministratore delegato dei nerazzurri starebbe ripensando ad un vecchio obiettivo di mercato condiviso con il Milan, reduce da buone prestazioni col Bologna

L’Inter ha da migliorare il rendimento in campionato, cercando di limare soprattutto l’aspetto della continuità di risultati che spesso viene a mancare anche contro le squadre più piccole. E al contempo deve mantenere lo sguardo vigile sul mercato, perché da qui a pochi mesi la stagione corrente chiuderà e ci sarà da pensare soltanto a quel che sarà in futuro.

Questa combo trova un punto d’unione nel Bologna, compagine gestita egregiamente dall’ex Thiago Motta e produttrice di grandi risultati nell’ultimo periodo. Proprio contro i nerazzurri il club emiliano ha sbancato grazie alla magia di Orsolini, ma la qualità della rosa tocca anche elementi del calibro di Jerdy Schouten. Il mediano olandese era già stato adocchiato dalla dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta la scorsa estate, alla quale si era persino aggiunta quella del Milan in mano a Paolo Maldini.

Calciomercato, l’Inter torna su Schouten: doppia carta

Entrambe le cugine rivali hanno trovato l’ostacolo da parte del Bologna che ha in seguito blindato Schouten, ma la via della cessione potrebbe essere riaperta molto presto.

Il costo resta piuttosto contenuto: si parla di circa 10 milioni di euro. Una manna dal cielo per chi non naviga esattamente nell’oro. Come se non bastasse, l’Inter ha anche diversi giovani talenti da poter giocare come contropartita tecnica. Da Mulattieri a Fabbian, Marotta ha un’ampia scelta. L’obiettivo olandese potrebbe rappresentare una svolta positiva che prenderebbe il posto di Marcelo Brozović in caso di partenza verso la Premier League.