Osimhen, la Premier spinge: Kane decisivo

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione da disputare.

Nonostante la stagione attuale si appresti ad entrare nella sua fase più calda, ci sono società già pronte a pianificare la prossima stagione.

Tra queste troviamo il Manchester United, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di Ten Hag in estate. Il reparto che la dirigenza inglese vuole rinforzare, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, è l’attacco. I red devils, infatti, intendono regalarsi il colpo da novanta che, nella mente della dirigenza, è Harry Kane. In caso di approdo del bomber inglese a Old Trafford, il Tottenham sembrerebbe pronto a bussare alla porta del Napoli.

Il Tottenham forte su Osimhen: Kane decisivo

Come detto, il Manchester United sembra già proiettato alla programmazione del prossimo calciomercato estivo.

Stando a quanto riporta il portale footballinsider247.com, il grande colpo che la società vuole regalare ai propri tifosi è Harry Kane, attaccante del Tottenham e della nazionale inglese. Il classe 1993 vedrà scadere il proprio contratto con gli Spurs nel 2024 e, almeno al momento, non sembrano esserci novità per quanto riguarda il rinnovo. Qualora arrivare ad un accordo risultasse complicato, il Tottenham potrebbe decidere di cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero. In caso ciò si verificasse, gli Spurs avrebbero individuato in Victor Osimhen il sostituto perfetto. Stando sempre a quanto riportato dal portale, il Tottenham avrebbe già tentato un assalto nel mercato invernale al bomber partenopeo, trovando il secco no di De Laurentiis. In estate, però, le cose potrebbero cambiare, soprattutto se Harry Kane dovesse approdare al Manchester United. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con la Premier che spinge sempre di più per strappare Osimhen alla nostra Serie A. Il futuro di Harry Kane sarà decisivo per le strategie future del club campano.