Lascia Ancelotti e strizza l’occhio a Xavi: Juve e Milan ko

Lo scarso impiego deciso per lui da Carlo Ancelotti avrebbe convinto il calciatore ad ascoltare l’offerta del Barcellona

Nell’appassionante corsa ai parametri zero più succosi che anche il calciomercato estivo 2023 propone, potrebbe esserci spazio anche per clamorosi tradimenti. Già, perchè dopo il famigerato passaggio dal Milan all’Inter di Hakan Calhanoglu – che tanto scalpore ha creato – anche in Spagna potrebbe consumarsi un trasferimento simile.

A rimettreci, ironia della sorte, potrebbe essere ancora una volta il Milan. Che però sarebbe in buona compagnia, visto che insieme ai rossoneri anche la Juve era ed è da tempo sulle tracce del calciatore. Dopo un tira e molla durato praticamente tutta la scorsa estate, in cui si è passati dalla cessione richiesta dal giocatore alla sua permanenza con l’intenzione di convicere il suo tecnico, ora è il momento di tirare le somme. Il rinnovo non arriverà, l’esterno iberico è in rotta col suo allenatore e starebbe valutando addirittura di passare alla grande rivale. Che metterebbe a segno un colpo niente male.

Asensio in rotta col Real: Juve e Milan superate dal Barça

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Sport.es‘, Marco Asensio sarebbe ormai definitivamente ai ferri corti con Carlo Ancelotti. Se fino a poco prima del Mondiale il maiorchino aveva coltivato la speranza di far cambiare idea all’alleatore italiano, ma con scarsi risultati. Nelle ultime gare – in cui tra l’altro il Real non ha affatto brillato, mostrando enormi difficoltà ad andare in gol – il giocatore non è stato impiegato: la decisione ha certificato uno stato di cose già in atto da tempo.

La novità è che Asensio, un po’ per ‘vendetta’ un po’ perchè stimolato da un’avventura comunque affascinante, starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di accettare le lusinghe del Barcellona. Il club catalano aveva già fatto dei sondaggi esplorativi sul mancino, senza però troppa convinzione. La rinnovata voglia di cambiare aria mostrata dal ragazzo potrebbe aprire nuovi scenari. Una situazione che non avvantaggia certo le idee di Juve e Milan, che contavano di portare l’assalto al calciatore nella speranza di farlo approdare in Serie A.