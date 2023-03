L’Inter fa la doppietta: Calhanoglu firma e piazza il colpo

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate verso il calciomercato estivo.

Tra i club più attivi troviamo l’Inter, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Oltre a possibili nuovi acquisti, però, la società nerazzurra è anche molto attiva sul discorso legato ai rinnovi contrattuali. Tra i più importanti c’è Hakan Calhanoglu, che ha il contratto in scadenza nel 2024. A tranquillizzare i tifosi ci ha pensato lo stesso centrocampista turco che, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha affermato che è “orgoglioso che l’Inter voglia rinnovarmi e la mia volontà è stare qua. Ma io voglio rimanere a Milano anche dopo, restando nel calcio. Magari apro pure un ristorante 100% turco che in città manca”.

Calhanoglu incensa Kessie: “Grande giocatore”

Come detto, Hakan Calhanoglu ha tranquillizzato i tifosi per quanto riguarda il proprio futuro in maglia nerazzurra.

Oltre al discorso legato al prolungamento del contratto, però, il centrocampista turco ha parlato di Franck Kessie, ex Milan ed oggi al Barcellona. In merito ad un possibile arrivo nella Milano nerazzurra, Calhanoglu ha dichiarato che “è un amico e un grande giocatore: qui i grandi giocatori sono sempre bene accetti… Parliamo tanto, è vero. Lui sa di giocare per una grande squadra, ma sa anche che l’Inter non sarebbe meno”. Parole importanti quelle del centrocampista, che va a sottolineare come Kessie accetterebbe di buon grado la destinazione. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con l’Inter che sembra voler provare a piazzare il grande colpo per il centrocampo.