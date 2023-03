Clamorosa decisione, mercato bloccato: servono 200 milioni

Il Barcellona continua a collezionare risultati importanti sotto la gestione Xavi, ma arrivano nuovi problemi sul fronte calciomercato

Una vittoria decisiva nella semifinale d’andata di Coppa del Re per la compagine blaugrana. Un risultato importante arrivato proprio contro il Real Madrid, che ha superato ad Anfield Road il Liverpool per 5 a 2. Il Barcellona è tornato su ottimi livelli nonostante l’eliminazione in Europa League per mano del Manchester United.

I problemi non sembrano essere finiti così: come svelato dal tabloid “MailSport” il Barcellona è escluso dal calciomercato estivo. Potranno così acquistare giocatori soltanto se riusciranno a recuperare circa 200 milioni di euro. Una situazione compromessa per i catalani che vogliono trionfare nuovamente in Liga. Il successo nel campionato spagnolo potrebbe così riportare entusiasmo alla formazione bluagrana guidata da ormai due anni da Xavi. Una situazione paradossale che va sistemata il prima possibile, ma in quest’ottica il Barcellona vorrebbe riportare un successo importante a casa dopo stagioni compromesse.

Barcellona, il lavoro costante di Xavi: l’obiettivo numero uno

Tanti allenatori sono stati cambiati negli ultimi anni fino ad arrivare all’ex centrocampista spagnolo, che è diventato uno dei più vincenti della storia del Barcellona da giocatore. Ora Xavi spera di replicare questa volta nelle vesti di allenatore.

La Liga resta l’obiettivo numero uno del Barcellona che è tornato alla carica collezionando numerosi risultati positivi. Nelle ultime settimane è arrivata la delusione per la cocente eliminazione in Europa League, ma di fronte c’era il top club della Premier, il Manchester United, tornato alla ribalta grazie al lavoro certosino del manager olandese ten Hag. In estate così il club catalano dovrà prima pensare a cessioni eccellenti per poi programmare le prossime stagioni con innesti di assoluto affidamento senza spese folli come le ha realizzate in passato. Xavi ha l’arduo compito di riportare trofei ed entusiasmo in casa Barcellona, ma così non è proprio semplice.