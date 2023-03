Koulibaly, niente ritorno: il vero motivo per cui l’Inter non può nulla

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione da disputare.

Tra queste troviamo l’Inter che, nonostante in futuro incerto di Simone Inzaghi, ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Il reparto dove i nerazzurri hanno la necessità di intervenire è la difesa, visto l’addio di Skriniar direzione Parigi e il futuro incerto di Acerbi e De Vrij. A tal proposito, la società nerazzurra sembra aver individuato in Kalidou Koulibaly il profilo giusto. L’arrivo a Milano dell’ex Napoli, però, risulta essere molto complicato.

Kalidou Koulibaly, niente Inter: questo il vero motivo

Come detto, vista la partenza di Skriniar e il futuro incerto di De Vrij e Acerbi, l’Inter ha la necessità di intervenire nel reparto difensivo in estate.

Il calciatore individuato dalla dirigenza nerazzurra per sostituire lo slovacco è Kalidou Koulibaly, senegalese classe 1991 del Chelsea. Il difensore, alla prima esperienza in Premier, ha messo a segno due reti in 23 partite disputate tra campionato e coppe, rendendosi autore di una stagione non proprio entusiasmante. In un’intervista rilasciata al quotidiano inglese The Sun, sul proprio futuro il classe 91 ha dichiarato che ha “un contratto triennale e sono tranquillo. Ho tempo per mostrare a tutti chi sono. Non è una stagione difficile ma ho bisogno di tempo per adattarmi e lo sapevo. Quando ho deciso di venire qui ero ben consapevole che non sarebbe stato facile”. Proprio per questo, l’Inter potrebbe chiederlo al Chelsea, anche se un suo arrivo a Milano risulta essere quasi impossibile. Il motivo sta nell’ingaggio percepito dall’ex Napoli a Londra, che si aggira intorno agli 11 milioni. Ovviamente si tratta di una cifra che la dirigenza nerazzurra non può pareggiare e, per questo, un suo ritorno in Italia appare molto improbabile. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con l’Inter che potrebbe veder svanire il primo obiettivo per il reparto difensivo.