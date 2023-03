Battaglia per il colpo a zero: il Milan sfida il Napoli

Tra i papabili parametri zero per la prossima estate ce n’è anche uno che da tempo è stato accostato al Napoli. Occhio però anche a Milan e Spagna

Il mercato relativo ai calciatori in scadenza di contratto il prossimo giugno si rivela ricco di possibili chance da provare a cogliere. Tra i tanti nomi che stuzzicano in giro per l’Europa c’è anche quello di un ex Barcellona che ora milita in Premier League.

Occhi su Adama Traorè, esterno destro principalmente offensivo, ma in grado di giocare anche a tutta fascia in emergenza, dotato di una straordinaria forza fisica abbinata a grande esplosività. Un calciatore che raramente passa inosservato, anche alla luce di una struttura fisica imponente determinata da una muscolatura particolarmente voluminosa. Traorè a 27 anni arriva quindi ad un papabile punto di svolta della sua carriera, alla luce del contratto in scadenza col Wolverhampton, e della possibilità di essere ingaggiato a costo zero scegliendo tra un eventuale ventaglio di scelte possibili. Una di queste porta in Italia, e precisamente al Napoli di Luciano Spalletti che lo ha osservato nei mesi scorsi.

Calciomercato, anche il Milan può pensare ad Adama Traorè: l’esterno nel mirino del Napoli

In caso di addio di Lozano, Adama Traorè sarebbe una soluzione molto interessante per la fascia destra d’attacco del Napoli. Un calciatore assistito da Mendes sul quale i partenopei avrebbero già messo gli occhi in modo vigoroso.

Nei giorni scorsi è spuntata però un’alta candidata di rilievo come l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, che dovrà rivoluzionare diverse cose. Non è però da escludere, che a provare a mettere i bastoni tra le ruote al Napoli, possa provarci anche il Milan. Col cambio di modulo c’è più un posto da esterno a tutta fascia, ma nel consueto 4-2-3-1 Traorè sarebbe perfetto sulla corsia di destra, senza contare che potrebbe essere visto anche come sostituto di Leao, seppur con caratteristiche tecniche differenti. L’esterno spagnolo ex Barcellona è ad ogni modo un calciatore importante a costo zero, e la concorrenza può essere spietata.