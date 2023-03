Riscatto in bilico, Juve pronta al sorpasso sull’Inter

Il calciomercato estivo inizia a prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione da disputare.

Tra le società più attive in questo senso troviamo la Juventus che, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, è intenzionata a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Il reparto che la vecchia signora vuole rimpolpare è la difesa, che necessità di tasselli importanti. A tal proposito, la dirigenza sembra avere le idee ben chiare su chi provare a portare in quel di Torino in estate.

La Juventus punta Acerbi: pronta la carta per soffiarlo all’Inter

Come detto, nonostante le mille difficoltà per via del caso plusvalenze, la Juventus sembra già molto attiva nel programmare il calciomercato estivo.

Il difensore che la dirigenza bianconera sta pensando di regalare a Massimiliano Allegri è Francesco Acerbi, oggi all’Inter ma di proprietà della Lazio. Il calciatore si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione a Milano, ma la sua permanenza in maglia nerazzurra è comunque in bilico, soprattutto in caso di addio da parte di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, infatti, è il più grande estimatore del classe 88, e vorrebbe continuare ad averlo in rosa in caso di conferma. La dirigenza nerazzurra, però, dovrà trovare un accordo con Lotito, che non si priverà molto facilmente del calciatore. Qui entra in gioco la Juventus, pronta a giocare la carta giusta per ottenere il si del patron biancoceleste e strapparlo all’Inter. Stiamo parlando di Luca Pellegrini, terzino approdato alla Lazio dalla Juventus nel mercato invernale. I bianconeri, infatti, potrebbero decidere di concedere uno sconto alla società capitolina in cambio del cartellino dell’attuale difensore nerazzurro. Questa proposta potrebbe trovare il gradimenti di Lotito, che regalerebbe a Sarri un terzino su cui lavorare anche in futuro. Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con la Juventus pronta a mettere la freccia per assicurarsi Francesco Acerbi.