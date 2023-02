Chelsea ko, Potter trema: il sostituto dalla Serie A

Il Chelsea finisce ancora ko, trionfa il Tottenham di Antonio Conte e adesso Graham Potter è in forte discussione

Non è stata certamente la stagione dei sogni quella che il Chelsea ha vissuto fino a questo momento.

I ‘Blues’, reduci da un calciomercato notevole, non hanno ancora ingranato la marcia giusta e la classifica di Premier League parla in modo chiarissimo. Un decimo posto in 24 giornate di campionato, a ben 14 punti dal quarto posto occupato proprio dagli uomini di Conte. E la risalita, da qui a fine stagione, pare complicata, decisamente improbabile. E Graham Potter, sotto contratto con il club di Boehly fino al 2027, può pagarne le conseguenze. Dopo la sconfitta contro il Tottenham, diversi agenti starebbero sondando il terreno con il club londinese per proporre i propri assistiti. Una routine comune in questi casi anche se adesso l’addio di Potter pare decisamente probabile. In tal senso, nel lunghissimo elenco di nomi accostati al Chelsea, vi sono anche alcuni protagonisti in Serie A che a fine stagione potrebbero dire addio al calcio italiano per approdare alla guida dei ‘Blues’, proprio al posto di Potter. Si è parlato a lungo e si continuerà a vociferare del grande ritorno di Josè Mourinho al Chelsea. L’avventura dello ‘Special One’ nella Capitale non è stata esattamente priva di turbolenze.

Non solo Mourinho: il Chelsea guarda in Serie A

Dalla questione Karsdorp all’addio di Zaniolo fino alle critiche aperte dell’allenatore lusitano al club giallorosso, che non hanno lasciato indifferente la proprietà Friedkin.

Ecco perchè l’addio di Mourinho alla Roma appare come un’ipotesi concreta: se ne riparlerà a bocce ferme, al termine del campionato. Attenzione, però, ad un’altra pista clamorosa tutta italiano. Luciano Spalletti piace tanto al Chelsea, dopo le meraviglie mostrate anche in campo europeo dal suo Napoli. Situazione dunque in divenire, con il Chelsea che di fatto potrebbe attingere dal calcio italiano per rimpiazzare Potter dopo la deludente stagione. Da Mourinho a Spalletti: il futuro dei ‘Blues’ inizia a delinearsi.