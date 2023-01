Mourinho esagera: si prende Vlahovic e Barella

Prende forma l’ipotesi di un Mourinho 3.0 al Chelsea: nella lista della spesa ci sono anche i big di Juve e Inter

A volte ritornano. E alle volte ci prendono pure gusto. José Mourinho è sempre al centro di voci di mercato: dapprima accostato alle prestigiose panchine di Brasile e Portogallo, rimaste vacanti dopo il Mondiale, lo Special One è ora oggetto di indiscrezioni che lo vorrebbero possbile prossimo tecnico del Chelsea. Per il terzo mandato in carriera alla guida del club londinese.

Non appena il rumor ha preso forma, subito si sono scatenate le voci sulla possibile lista di mercato dello Special One. Col presidente Todd Boehly già protagonista di faraonici acquisti, l’allenatore lusitano non intende accontentarsi: sono pronti due nomi eccellenti provenienti direttamente dalle big del nostro calcio.

Vlahovic e Barella nel mirino di Mourinho

Il primo è Dusan Vlahovic, la cui avventura alla Juve sembra, anche per motivi di bilancio, giunta al capolinea. Col sacrificio tecnico del serbo, valutato almeno 90 milioni, i conti bianconeri prenderebbero una bella boccata d’ossigeno.

Il secondo è Nicolò Barella, il gioiello nerazzurro che potrebbe essere sacrificato sull’altare del mercato per gli stessi motivi che attanagliano le finanze dei grandi rivali: la necessità di fare cassa. Per poi reinvestire solo parte dei proventi in una politica di mercato che possa somigliare a quella già esperita da Milan e Napoli nelle ultime stagioni.