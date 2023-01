Kessie-Brozovic e non solo: l’Inter fa doppietta dal Barcellona

Oltre al noto scambio con protagonisti Franck Kessie e Marcelo Brozovic, Inter e Barcellona potrebbero accordarsi per un altro affare

In questi ultimi giorni di calciomercato l’Inter è al centro dei riflettori. Il riferimento, entrando più nello specifico, è ovviamente all’intricata vicenda relativa a Milan Skriniar, che ha già firmato il contratto col Paris Saint Germain.

Il centrale slovacco, dunque, ha deciso in via definitiva di sposare il progetto dei parigini, con la ‘Beneamata’ che lo considera ormai un separato in casa. Nei giorni scorsi, inoltre, si è parlato anche di un possibile scambio tra Franck Kessie e Marcelo Brozovic con il Barcellona di Xavi. Un’operazione che, a meno di sorprese, non si concretizzerà adesso, ma durante la prossima estate le cose potrebbero cambiare. E non è tutto, perché i lombardi potrebbero acquistarne due di calciatori dal club blaugrana.

Calciomercato Inter, possibile affare Garcia col Barcellona

Nei pensieri dell’Inter, infatti, ci sarebbe pure Eric Garcia, il quale non è centrale nei piani dei catalani e la sua valutazione si attesta intorno ai 18-20 milioni di euro (contratto in scadenza giugno 2026).

Non è da escludere che tale pista si riscaldi da giugno in avanti, se l’Inter non avrà già preso l’erede di Skriniar. L’asse Inter-Barcellona è caldo.