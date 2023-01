HIGHLIGHTS | Simeone stende la Roma, Napoli sempre più in fuga

Il Napoli vince ancora e si porta a +13 sul secondo posto: Osimhen e Simeone stendono la Roma

Una partita bella e intensa quella del ‘Maradona’ dove il Napoli batte la Roma di Mourinho che ha sfiorato il pareggio a Fuorigrotta.

Parte bene la Roma che al 12′ va anche vicina al gol: Kim interviene di testa su un cross di Spinazzola e per poco la palla non finisce in porta. Il Napoli, però, non si fa intimorire e dopo cinque minuti sblocca il risultato con Osimhen: ennesima perla del bomber nigeriani che controlla la sfera di petto e ginocchio dopo un cross di Kvaratskhelia, poi lascia partire una sassata che si insacca alle spalle di Rui Patricio.

Prima della ripresa Meret salva la porta azzurra e il Napoli sfiora anche il raddoppio, ancora con Osimhen che di testa per poco non batte ancora l’estremo difensore giallorosso. Nella ripresa la Roma prova a venir fuori e ci riesce, sfiorando in diverse occasioni il gol del pari. Pericoloso anche il Napoli, che più volte crea i presupposti per chiuderla. Pareggio giallorosso che arriva da un quarto d’ora dalla fine, quando El Shaarawy anticipa Lozano su un cross dalla destra, battendo Meret con una precisa zampata. Il Napoli non molla e all’86’ ripassa in vantaggio: Simeone, servito da Zielinski, si gira tra le maglie giallorosse e infila il pallone sotto la traversa.

Napoli-Roma: highlights, tabellino e classifica

NAPOLI-ROMA 2-1

17′ Osimhen, 75′ El Shaarawy, 86′ Simeone

Classifica: Napoli 53, Inter 40, Lazio 38, Atalanta 38, Milan 38, Roma 37, Udinese 28, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus 23, Salernitana 21, Lecce 20, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.