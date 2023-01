Il rimpiazzo è già deciso: Mourinho lo toglie a Inter e Juve

Un calciatore giallorosso sembra destinato a cambiare aria in futuro e la Roma potrebbe sostituirlo con un obiettivo di Juventus e Inter

Nicolò Zaniolo e la Roma, un matrimonio che pare debba continuare ancora. “Purtroppo sembra che avessi ragione io, non andrà via”, così José Mourinho ieri in conferenza stampa. Il tecnico portoghese, a questo punto, avrebbe preferito una partenza del suo attaccante, visto che la rottura ormai è totale.

Il talento azzurro, come svelato dallo stesso mister portoghese, ha ammesso diverse volte nell’ultimo periodo di non voler più indossare la maglia del club capitolino. Di conseguenza, i Friedkin e Tiago Pinto hanno cercato di accontentarlo, ma soltanto alle loro condizioni. E l’offerta del Bournemouth (l’unica da poter prendere in considerazione) non soddisfa il calciatore. La certezza è che Zaniolo presto o tardi andrà via e la stessa cosa potrebbe accadere a Leonardo Spinazzola. L’esterno ex Atalanta, nel 2023, ha avuto pochissimo spazio dopo il suo rientro dall’infortunio.

Calciomercato Juventus, Inter e Roma | Bensebaini, Guerreiro e Grimaldo nella lista di Pinto per sostituire Spinazzola

Se arrivasse una buona offerta, il terzino potrebbe davvero lasciare la Capitale per trasferirsi altrove. E Tiago Pinto si starebbe già guardando attorno per il possibile rimpiazzo.

Stando a quanto riferisce ‘AsRomaLive.it’, nella lista del General Manager giallorosso ci sono i nomi di Guerreiro (Borussia Dortmund), Grimaldo (Benfica) e Bensebaini (Borussia Monchengladbach). Tutti e tre obiettivi in entrata anche di Juventus e Inter. Non è da escludere che la Roma riesca a prendere uno di questi calciatori, bruciando la concorrenza di bianconeri e nerazzurri. Staremo a vedere.