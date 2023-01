Luis Enrique-Atletico sullo sfondo: primo colpo dalla Juventus

Il tecnico spagnolo potrebbe presto sostituire Simeone sulla panchina dei ‘Colchoneros’ e ha già l’alternativa ad un suo fedelissimo come primo colpo di mercato la prossima estate

Diego Simeone potrebbe avere vita breve sulla panchina dell’Atletico Madrid. Il tecnico argentino, già in un mare di critiche per i risultati altalenanti maturati finora in stagione, potrebbe salutare la piazza madrilena a partire dalla prossima estate, facendo quindi posto – secondo le ultime stime – all’uscente c.t. della Nazionale spagnola, Luis Enrique.

Quest’ultimo vorrebbe subito apportare qualche piccolo cambiamento in organico, prelevando dal Barcellona l’esterno Ferran Torres che tanto gli è caro. Un’operazione di certo non semplice, seppur favorita dai buoni rapporti che intercorrono tra le due dirigenze che hanno da poco concluso l’affare Depay. Enrique, tuttavia, potrebbe anche prendere in considerazione una validissima alternativa proveniente direttamente dal campionato di Serie A.

Calciomercato, Chiesa stuzzica le fantasie di Luis Enrique

È il caso di Federico Chiesa, rientrato in partita con la Juventus dopo un lunghissimo stop per infortunio.

Il calciatore aveva già ricevuto le lodi del tecnico spagnolo in occasione della disputa del match Italia-Spagna, durante l’edizione 2021 degli Europei. Per Luis Enrique si tratterebbe di un rinforzo ideale lungo la corsia offensiva destra, potendo contare anche sulla sua giovanissima età ed un bagaglio tecnico da fare invidia a molti.