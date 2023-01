Mendes ci riprova: duello in Serie A per l’esterno spagnolo

Il superagente potrebbe offrire nuovamente il cartellino del proprio assistito alle attenzioni del Milan, ma in Serie A la pista principale appartiene alla capolista assoluta di questo campionato

Con una lunghissima lista di nomi al suo seguito, Jorge Mendes gestisce gli affari sportivi di tanti fuoriclasse di primo piano a livello internazionale. Primo fra tutti certamente Cristiano Ronaldo, ma anche altri in ascesa negli ultimi anni.

Tra questi spicca anche il supertalento Adama Traore, attualmente sotto contratto con il Wolverhampton e reduce anche da un’esperienza tutt’altro che brillante in prestito al Barcellona. In Premier League il suo futuro sembra essere ormai segnato e destinato alla partenza, così Mendes sta cercando una valida soluzione per mettere in mostra tutte le sue qualità. La Serie A è una destinazione percorribile, con il Milan pronto a ricevere una nuova proposta a distanza di diverso tempo dall’ultima volta.

Calciomercato, Mendes lancia il nome di Traore

Eppure la via rossonera appare molto complicata non tanto da un punto di vista economico, quanto strategico. Stefano Pioli preferirebbe un profilo leggermente diverso, che possa dare man forte a Leao e Giroud nel caso in cui venisse confermato lo stesso impianto tattico la prossima stagione.

Per questo motivo il Napoli resta la soluzione migliore per l’esterno destro spagnolo. Quest’ultimo arriverebbe a parametro zero la prossima estate, alimentando una rosa di grande livello a disposizione di Luciano Spalletti.