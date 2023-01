La Juventus a Lapo Elkann: “E’ l’uomo giusto”

Continua il periodo nero per la Juventus, uscita sconfitta nella gara interna contro il Monza.

Sembra non avere fine il periodo nero in casa Juventus. La squadra di Allegri, infatti, esce sconfitta dalla sfida interna contro il Monza, scivolando in tredicesima posizione con 23 punti.

Ovviamente non ci sono solo le questioni di campo a tenere banco in casa bianconera. Si parla ovviamente del caso plusvalenze, che ha visto la vecchia signora essere penalizzata di 15 punti e con sanzioni che potrebbero diventare più pesanti. Questi avvenimenti, hanno portato l’ex dirigenza a rassegnare le proprie dimissioni, lasciando il popolo bianconero con molti dubbi sul futuro.

Maurizio Pistocchi: “Lapo uomo giusto”

Come detto la Juventus sta vivendo un periodo nero, sia per quanto riguarda il campo che fuori.

Ha dire la sua anche per quanto riguarda il quadro dirigenziale, ci ha pensato il giornalista Maurizio Pistocchi tramite un tweet sul proprio profilo social. Pistocchi, infatti, ha dichiarato che l’uomo giusto potrebbe essere Lapo Elkann, che non ha mai avuto incarichi con la Juventus. Stando a quanto riporta il giornalista, però, Elkann avrebbe ottimi rapporti con la Uefa, e per questo potrebbe essere l’uomo giusto per ripartire. Insomma, non un momento felice per la Juventus, chiamata a dare una svola a questa stagione sia in campo che fuori. Nei prossimi mesi, vedremo se Lapo potrà realmente avere un ruolo nel nuovo quadro dirigenziale bianconero.