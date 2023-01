Salta l’affare, Conte stringe per Dumfries: scambio last minute

Il calciomercato è entrato nella sua fase finale, con le società che stanno lavorando costantemente per mettere a segno gli ultimi colpi.

Una delle società più attive in questo senso è il Tottenham, che a tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Gli Spurs sono al quinto posto in Premier League, ed il tecnico necessita di rinforzi per cercare di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. A tal proposito, un acquisto che sembrava concluso sembra destinato a saltare definitivamente. Stando a quanto riporta il portale The Athletic, infatti, lo Sporting Lisbona avrebbe cambiato idea in merito alla cessione di Pedro Porro, non accettando l’offerta della squadra inglese. A poche ore dalla fine, quindi, il club londinese sembra aver individuato l’alternativa giusta.

Salta Pedro Porro: Tottenham su Dumfries

Come detto, il Tottenham vuole rinforzare la propria rosa in questo mercato invernale. L’acquisto di Pedro Porro, però, è saltato clamorosamente dopo che lo Sporting ha cambiato le carte in tavola.

Proprio per questo, la dirigenza del club inglese si è subito messa al lavoro per individuare il profilo giusto. L’alternativa che il club ha individuato è Denzel Dumfries, olandese dell’Inter. Il ragazzo non ha convinto pienamente dirigenza e allenatore, e per questo motivo potrebbe partire qualora gli Spurs mettessero sul piatto un’offerta importante. Offerta che potrebbe prevedere l’inserimento del difensore Davinson Sánchez, che potrebbe cambiare aria visto il poco impiego. Ovviamente il poco tempo non rende semplice la trattativa, ma il Tottenham intende seriamente provarci. Un altro aspetto che rende la trattativa difficile, sta nel fatto che i nerazzurri avrebbero poco tempo per trovare un sostituto da consegnare a Simone Inzaghi. Il mercato è pronto ad infiammarsi, con il Tottenham che sembra pronto a lanciare l’assalto all’esterno nerazzurro.