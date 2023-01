Non c’è pace per la Juventus: cacciato subito via!

Non sembra esserci pace per la Juventus, che esce sconfitta nella sfida interna contro il Monza per 0-2.

Oltre ai problemi fuori dal campo, la Juventus dimostra di vivere un brutto periodo anche all’interno del rettangolo di gioco, con il Monza che trova la vittoria esterna per 0-2.

Questa brutta e pesante sconfitta ha spazientito e non poco il popolo bianconero, che ne ha per tutti. I tifosi della vecchia signora, infatti, hanno espresso tutto il proprio disappunto sui social, prendendo di mira la squadra e il tecnico Massimiliano Allegri. Tra i più bersagliati, però, troviamo un centrocampista, che al termine della stagione sembra destinato a salutare Torino.

Tifosi bianconeri furiosi: Paredes il più bersagliato

Come detto, la sconfitta della Juventus rimediata in casa contro il Monza di Palladino, ha spazientito e non poco il popolo bianconero.

I sostenitori della vecchia signora, infatti, hanno mostrato tutto il loro malessere sui propri profili social, con Leandro Paredes che risulta essere il più bersagliato. “Con lui titolare 2 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte!! 0 vittorie in campionato. 16 gol fatti e 16 subiti”, “Rovella vale 10 Paredes, può tranquillamente tornarsene a Parigi”, sono solo alcuni dei commenti contro il centrocampista argentino. La sensazione è che Paredes saluti Torino al termine della stagione, visto anche il poco utilizzo. Il classe 1994, infatti, ha disputato 18 partite in bianconero tra campionato e coppe per un totali di 916 minuti giocati, circa 50 minuti a partita. L’avventura di Paredes alla Juventus sembra destinata a concludersi dopo solo un anno dal suo arrivo.

Con lui titolare 2 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte!!

0 vittorie in campionato. 16 gol fatti e 16 subiti.#Juve #Paredes — Joshua4ita antagonista della sindrome anti-Allegri (@Joshua4ita) January 30, 2023

L'unica consolazione, tra virgolette, di ieri, è che Rovella vale 10 Paredes, e quindi l'argentino può tornarsene a Parigi, e ci possiamo riprendere Rovella, che con Fagioli, Miretti e gli altri giovani ci regaleranno un futuro, a prescindere di dove ci manderanno… — Fabrizio (@djfabry70) January 30, 2023

Se rispedivano indietro Paredes prima di giugno facendo giocare i giovani sarebbe ancora più bello. — D'ONGHIA FRANCESCO (@DONGHIAF) January 30, 2023