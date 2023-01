Altra mazzata per la Juve, UFFICIALE: lungo stop, Allegri nei guai

Non finisicono mai i guai per la Juve di Massimiliano Allegri: c’è ansia per le condizioni del giocatore, infortunatosi col Monza

Come se non bastasse la batosta di Napoli, di appena due settimane abbondanti fa, o la penalizzazione di 15 punti decisa dalla Corte Federale d’Appello della FIGC, la Juve ha pensato bene di mettere un altro tassello alla sua disastrosa stagione – che ha già visto l’eliminazione dalla Champions League, se qualcuno lo avesse dimenticato – facendosi battere 2-0 in casa dal Monza.

Ma le cattive notizie non sono affatto finite qui. Nel pieno dell’infruttuoso forcing finale alla porta dei brianzoli, ottimamente difesa da Michele Di Gregorio, un attaccante si è fermato. Toccandosi ripetutamente il flessore della coscia sinistra. Rimasto in campo dopo che il tecnico bianconero aveva già esaurito tutti i cambi, il giocatore ha proseguito per qualche minuto con un’evidente fasciatura. ‘Impossibilitato’ sostanzialmente ad uscire subito – per evitare di lasciare la sua squadra in 10 -, il polacco ha provato senza successo a restare sul terreno di gioco. Probabilmente peggiorando anche la sua situazione “Ho sentito tirare“, ha detto alla panchina in una delle frasi carpite dalla diretta DAZN.

UFFICIALE Milik, l’esito degli esami

Stiamo parlando ovviamente di Arek Milik, un assoluto uno dei più positivi nella travagliatissima stagione della Juve. Nella mattinata di lunedì l’ex Napoli e Marsiglia si è sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso al JMedical della Continassa. Le sensazioni, sin dal tardo pomeriggio di domenica, non erano affatto buone: è ora arrivato il responso, comunicato ufficialmente dalla società bianconera sul proprio sito.

“Milik questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra; tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero“, si legge nella nota della società bianconera.