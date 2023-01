Colpaccio degno di Skriniar dalla Premier: controproposta all’Inter

La dirigenza nerazzurra ha adocchiato un altro obiettivo di mercato in sostituzione dell’uscente Skriniar, ma il club proprietario del cartellino ha intenzione di muovere una controproposta importante

Milan Skriniar è destinato a lasciare l’Inter la prossima estate o addirittura nell’immediato, nel caso in cui il club nerazzurro dovesse accettare la seconda proposta di acquisto lanciata dal PSG entro le ultime ore di apertura della sessione invernale di mercato.

La rottura è ormai insanabile e il suo destino abbraccia il progetto tecnico dei parigini. Per metterci una pietra sopra, la dirigenza di Viale della Liberazione ha dato il via libera agli osservatori di sondare quanti più profili possibile. Purché questi rispecchino, almeno in parte, le caratteristiche di cui dispone il centrale slovacco. Oltre a Chris Smalling in uscita a parametro zero dalla Roma, lo sguardo è protratto anche all’estero. Nelle ultime ore, come racconta il ‘Daily Mail’, ci sarebbe stato un avvicinamento anche al profilo di Harry Maguire di proprietà del Manchester United.

Calciomercato, Maguire in Serie A? Lo United detta le regole

Sebbene il centrale inglese non sia granché apprezzato in Premier League per via di qualche scivolone di troppo, le sue prestazioni restano comunque di buon livello nelle competizioni internazionali. Ultima per disputa proprio quella del Campionato del Mondo in Qatar.

A Manchester sa di non poter fare più granché, per via della ormai fissa presenza del duo Varane–Martinez negli schemi di Erik ten Hag. Così Maguire potrebbe seriamente considerare l’Inter come una delle prime destinazioni per il futuro. Ma la piazza dei ‘Red Devils’ non sarebbe disposta a considerare una cessione secca a patto che venga inserito il cartellino di un centrocampista come Marcelo Brozović nella trattativa. Il croato piace, unisce solidità e tecnica. Un profilo che si discosta da McTominay e Casemiro, ma che agisce ugualmente in mediana come playmaker basso. Per l’Inter sarebbe sicuramente un duro colpo da digerire.