Crisi Milan e i social si infiammano: “Bollito”

Crisi profonda per il Milan che, dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio, cade anche a San Siro contro il Sassuolo.

Momento di grande crisi per il Milan che non riesce più a vincere. Dopo la disfatta di Roma contro la Lazio, infatti, i rossoneri cadono anche a San Siro, con il Sassuolo che si impone per 2-5.

Su i social, ovviamente, i tifosi rossoneri esprimono tutta la propria rabbia per questo momento negativo, che vede il Milan senza vittoria in campionato da quattro partite. I sostenitori rossoneri attribuiscono la colpa ad allenatore e società, con un calciatore in particolare che è stato oggetto di critiche tramite i social.

Milan in crisi nera: Tifosi inferociti sui social

Come detto, il Milan sta vivendo un periodo di grande crisi, con i tifosi che hanno mostrato tutta la propria rabbia tramite i propri profili social.

I tifosi ritengono l’allenatore e i calciatori i maggiori colpevoli di questo momento. Un calciatore su tutti è stato il più bersagliato, ovvero Ante Rebic, che nel prossimo mercato estivo potrebbe veder terminare la propria avventura a Milano. Rebic, nella partita di ieri, ha ottenuto un incredibile record negativo, essendo, infatti, il primo calciatore del campionato in corso con almeno un’ora di gioco ad aver totalizzato una percentuale di passaggi riusciti del 35,7%. La più bassa tra tutti i giocatori scesi in campo nelle 20 squadre di Serie A. Insomma, momento difficile per il calciatore croato che, in accordo con la società, si appresta a salutare il Milan al termine della stagione.

Un allenatore che a prescindere toglie CDK e lascia in campo una testa calda già ammonita e con la percentuale di passaggi riusciti più bassa della serie A (rebic) che credibilità volete che possa avere ancora agli occhi dei suoi giocatori? — Klaus PioliOut Qeros (@k_qeros) January 30, 2023

Dovevate prendere un sostituto di Kessiè e non lo avete preso. Dovevate prendere un sostituto di Brahim e avete perso soldi su De Ketelaere, dovevate prendere un vice Leao e siete rimasti con Rebic che è un bollito. — Kerasos (@KDalicarnasso) January 30, 2023

Tata

Mirante

Gabbia

Ballo

Florenzi

Baka

Pobega

Diaz

Rebic

Messias Questi devono sparire da Milanello. Ibra si deve ritirare; Kjaer, Adli, Krunic li tengo un altro anno al max, Saele se arriva un'offerta via. Fa niente se mettiamo dentro ragazzini, ma quelli sopra devono sparire — Francesco (@SmashD3vil_19) January 30, 2023

Purtroppo rebic è uno di quei giocatori che se non sta in forma sbaglia tutto tecnicamente (tipo lukaku) — Mark ⚽️ (@xMarkness__) January 30, 2023

Uno più bollito di rebic faccio fatica a trovarlo https://t.co/4CUDJXuWTi — Simo🏄‍♂️ (@51M0N3__) January 30, 2023

Comunque non ci voleva un manuale per capire che lo scudetto vinto ti dava occasione di mettere in vetrina gente come Rebic o Saelemakers e trovare il pollo dalla premier. — Rossonerosemper (@Rossonerosemper) January 30, 2023